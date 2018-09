Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Den richtigen Riecher

Rastatt - Den richtigen Riecher

Rastatt - Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Rastatt hatte in der Nacht auf Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle in der Zaystraße den richtigen Riecher. Als ein Renault-Fahrer bei der anstehenden Überprüfung gegen 1.30 Uhr das Fenster öffnete, schlug den Beamten der unverwechselbare Geruch von Marihuana entgegen. Ein Drogentest bestätigte, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinter dem Steuer seines Wagens saß. Überdies fanden die Polizisten im Auto verschiedene Kleinmengen an Drogen und dazugehöriger Konsumartikel. Dieser Fund führte zu einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Mittzwanziger. In seinen vier Wänden konnten die Gesetzeshüter circa 50 Gramm Marihuana und weitere Drogenutensilien sicherstellen. Nach Auswertung der erhobenen Blutprobe droht dem Renault-Lenker nicht nur ein Fahrverbot, ihm steht zudem ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittel ins Haus.

/wo

