Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Fußgängerin angefahren ...

Rastatt - Fußgängerin angefahren und verletzt

Rastatt - Ein Mercedesfahrer hat am Dienstagmorgen beim Rückwärtsfahren eine Fußgängerin übersehen und verletzte diese dadurch. Gegen 10 Uhr fuhr der 58 Jahre alte Mann in der Straße `An der Ludwigsfeste´ in Richtung Murg, als er in Höhe des Klinikums rückwärts in eine Parklücke entlang der Straße einparken wollte. Dabei übersah er offenbar eine 81-jährige Fußgängerin, die mittlerweile hinter ihm die Straße überqueren wollte. Die betagte Dame wurde hierbei von dem Mercedes erfasst, stürzte und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie wurde daraufhin in das gegenüberliegende Krankenhaus gebracht.

/rs

