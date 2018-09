Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Gebäudebrand Innenstadt

Rastatt - Gebäudebrand Innenstadt

Rastatt - Am dienstagmorgen um 04:35 Uhr wurde der Leitstelle Mittelbaden und der Polizei ein Wohnungsbrand in der Rastatter Rappenstraße gemeldet. Das Feuer hat mittlerweile (Stand 05:30 Uhr) auf die Nachbarhäuser übergegriffen. Aktuell wird der gesamte zusammenhängende Gebäudeblock von den Rettungskräften und der Polizei geräumt. Der Bereich ist großräumig abgesperrt. Anwohner in der Innenstadt werden per Lautsprecherdurchsagen von den Rauchgasen gewarnt. Es wird nachberichtet. /rd

