Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Gebäudebrand Innenstadt ...

Rastatt - Gebäudebrand Innenstadt (Nachtragsmeldung , 19.09.2018, Stand 8 Uhr)

Rastatt - Am heutigen Mittwochmorgen wurden gegen 5:45 Uhr erneut die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei an der gestrigen Einsatzstelle benötigt. Ein Passant war zu dieser Zeit auf ein erneut aufgeflammtes Feuer aufmerksam geworden und setzte einen Notruf ab. Vorsichtshalber wurden die Anwohner der beiden benachbarten Häuser erneut geweckt und in Sicherheit gebracht. Nur kurze Zeit später konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Zwei Glutnester, die sich erneut entflammt hatten, wurden abgelöscht. Die Bewohner konnten somit in ihre Wohnungen zurückkehren. Kurzfristige Sperrungen der umliegenden Straßen konnten mit dem Einsatzende gegen 7:30 Uhr wieder aufgehoben werden.

/rs

Rastatt - Gebäudebrand Innenstadt (Nachtragsmeldung Stand 15:45 Uhr)

Rastatt (ots) - Zwischenzeitlich sind die Löscharbeiten der Feuerwehr abgeschlossen und die Brandermittler der Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen. Die rund 25 Bewohner der Häuser links und rechts des ursprünglichen Brandobjektes konnten überwiegend zurück in ihre Wohnungen. Hauptsächlich sind an diesen Wasserschäden, bedingt durch den Löscheinsatz, zu verzeichnen. Um die Unterbringung von sieben Bewohnern des Brandhauses selbst, kümmerte sich das Ordnungsamt der Stadt Rastatt. Sie wurden in städtischen Wohnungen untergebracht. Der Sachschaden an allen drei Häusern ist derzeit noch nicht abschätzbar, dürfte allerdings mehrere hunderttausend Euro betragen. Neben den Gebäuden selbst wurde ein auf der Rappenstraße parkendes Fahrzeug durch herabfallende Ziegel beschädigt. Zu den bislang drei offenbar Leichtverletzten kamen im Laufe des Einsatzes zwei weitere Anwohnerinnen hinzu, die über Atemwegsprobleme klagten. Eine von ihnen wurde von der Badner-Halle aus direkt in das Rastatter Klinikum gebracht. Der Aufenthalt des noch fehlenden Bewohners ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen in seinem beruflichen und familiären Umfeld führten noch nicht zu dessen Auffinden. Die Wohnung des Vermissten ist derzeit noch nicht vollständig begehbar. Das Kriminalkommissariat Rastatt hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort ist beschlagnahmt und wird in den kommenden Tagen unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen erneut untersucht.

/rs

Ursprüngliche Meldungen:

Rastatt (ots) - Rastatt - Gebäudebrand Innenstadt (Stand 07:50 Uhr)

Durch den Einsatz der Feuerwehr ist das Feuer in der Rastatter Innenstadt inzwischen unter Kontrolle und breitet sich nicht weiter aus. Nach der Evakuierung von mehreren Häusern in der Rappen- und Kappellenstraße wurden etwa 70 Bewohner in der Badner-Halle betreut. Momentan können die Bewohner aus der Kapellenstraße wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Bereich Rappenstraße 4 bis 8 ist derzeit noch komplett gesperrt. Durch den Brand wurden nach derzeitigen Erkenntnissen drei Personen verletzt, zwei davon mussten mit Rauchgasvergiftungen in Kliniken eingeliefert werden. Ein Hausbewohner konnte in der Evakuierungsphase noch nicht erreicht werden. Neben der Feuerwehr sind Einsatzkräfte des DRK, THW und der Polizei im Großeinsatz. Der Bereich um die Rappen- und Herrenstraße ist aktuell noch für den Verkehr abgesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Warnung vor Rauchgasen und damit verbunden der Hinweis 'Fenster und Türen geschlossen zu halten' ist mittlerweile aufgehoben.

/ks

POL-OG: Rastatt - Gebäudebrand Innenstadt

Rastatt (ots) - Am Dienstagmorgen um 04:35 Uhr wurde der Leitstelle Mittelbaden und der Polizei ein Wohnungsbrand in der Rastatter Rappenstraße gemeldet. Das Feuer hat mittlerweile (Stand 05:30 Uhr) auf die Nachbarhäuser übergegriffen. Aktuell wird der gesamte zusammenhängende Gebäudeblock von den Rettungskräften und der Polizei geräumt. Der Bereich ist großräumig abgesperrt. Anwohner in der Innenstadt werden per Lautsprecherdurchsagen von den Rauchgasen gewarnt. Es wird nachberichtet. /rd

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/