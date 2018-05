Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Gestürzt, war der Roller ...

Rastatt - Gestürzt, war der Roller gestohlen?

Rastatt - Ein 17-Jähriger hat sich nach einem Sturz mit einem Roller am Sonntagabend mittelschwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche war gegen 20.42 Uhr in der Langemarckstraße unterwegs, als er im Bereich des Veilchenwegs ohne fremdes Zutun die Kontrolle über sein Gefährt verlor und stürzte. Möglicherweise hat vorheriger Alkoholkonsum zum Kontrollverlust beigetragen. Der junge Mann hatte etwas mehr als ein Promille intus. Im Rahmen der medizinischen Versorgung im Klinikum Rastatt musste der Verunfallte auch eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Nach derzeitigen Erkenntnissen steht im Raum, dass der vom 17-Jährigen gelenkte Roller der Marke Piaggio zuvor gestohlen wurde. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

/wo

