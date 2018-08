Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Illegaler Fahrtest vor ...

Rastatt - Illegaler Fahrtest vor Fahrprüfung ging in die Hose

Rastatt - Ein Führerscheinanwärter dürfte sich nach einer unüberlegten Aktion am Sonntagnachmittag um die in drei Tagen anstehende Praxisprüfung gebracht haben. Der 19-Jährige bog gegen 16 Uhr mit seinem Wagen von der Straße "An der Bastion" nach links in den Westring ein und missachte hierbei die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs. Es kam zwar weder zu einer Gefährdung noch zu einem Schadenseintritt. Unglücklicherweise für den Heranwachsenden traf er hierbei allerdings auf eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Rastatt. Bei der anschließenden Kontrolle versuchte sich der junge Mann noch vergeblich aus dem Schlamassel zu retten und gab gegenüber den Ordnungshütern falsche Personalien an. Der 19-Jährige handelte sich hierdurch jedoch nur noch eine weitere Anzeige ein. Reumütig gestand der "Testfahrer" schließlich unter Tränen, noch nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Führerscheinstelle wurde unterrichtet.

/wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/