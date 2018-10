Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt, L 77a, - Tunnel nach ...

Rastatt, L 77a, - Tunnel nach Unfall gesperrt - Nachtragsmeldung-

Rastatt - Rastatt, L 77a, - Tunnel nach Unfall gesperrt - Nachtragsmeldung-

Nach dem vorangegangenen Verkehrsunfall im Tunnel der L77a, ist die 56 Jahre alte Suzuki-Fahrerin noch am Montagnachmittag im Rastatter Klinikum verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen waren medizinische Gründe Ursache für den Unfall und das spätere Ableben.

Ursprüngliche Meldung vom Montag, 08.10.2018, 15:56 Uhr:

Rastatt, L 77a, - Tunnel nach Unfall gesperrt

Rastatt (ots) - Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte eine medizinische Beeinträchtigung dafür verantwortlich gewesen sein, dass eine 56 Jahre alte Suzuki-Fahrerin am Montagmittag im Tunnel der L 77a nach links von der Fahrbahn abkam, gegen die dortige Bordsteinkante prallte und letztlich mitten auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Tunnel war infolge von Bergungsarbeiten bis gegen 15.20 Uhr gesperrt. Die Mittfünfzigerin war kurz vor 14 Uhr in Richtung Rastatt unterwegs, als sie möglicherweise das Bewusstsein verlor. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle befindet sie sich nun in einem Rastatter Krankenhaus. Am Tunnel war nach ersten Feststellungen kein Schaden erkennbar. Am Suzuki dürfte ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden sein.

