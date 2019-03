Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Mann in Ausnahmezustand ...

Rastatt - Mann in Ausnahmezustand verletzt Polizisten

Rastatt - Der psychische Ausnahmezustand eines jungen Mannes hat am Sonntagnachmittag im Klinikum Mittelbaden zu einem Polizeieinsatz geführt. Der 20-Jährige hatte gegen 15.45 Uhr selbständig das Krankenhaus aufgesucht und wurde im Gespräch mit dem Personal zusehends aggressiver. Hierbei griff der Heranwachsende nach einer Schere und fügte sich selbst Verletzungen am Arm zu. Zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Rastatt waren erforderlich, um den leicht Verletzten schlussendlich unter Kontrolle zu bringen. Er leistete hierbei massiven Widerstand, sodass ihm letztlich unter vorherigem Einsatz von Pfefferspray die Handschließen angelegt werden mussten. Ein Polizist zog sich im Gerangel leichte Blessuren zu. Er konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen. Ferner hinterließ der Kampf mit dem 20-Jährigen auch Spuren im Behandlungszimmer. Sowohl Mobiliar als auch ein Computer wurden hierbei beschädigt. Der junge Mann wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Nötigung ermittelt. /wo

