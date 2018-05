Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Mehrere Diebstähle

Rastatt - Mehrere Diebstähle

Rastatt - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im Stadtgebiet von Rastatt etliche Motorroller und Kleinkrafträder entwendet. Den Ermittler liegen aktuell 13 Anzeigen über vollendete beziehungsweise versuchte Diebstähle vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. In einem Fall bemerkte ein aufmerksamer Anwohner den Diebstahl seines Rollers und verständigte die Polizei. Während der Eigentümer seinen von den Dieben zurückgelassenen Roller wieder in Besitz nehmen konnte, verfolgten die Beamten vom Revier in Rastatt drei flüchtige junge Männer im Bereich der ehemaligen Joffre-Kaserne. Ein jugendlicher Tatverdächtiger konnte schließlich in der Nähe festgenommen werden. Zusammenhänge zwischen den einzelnen Rollerdiebstählen sind nicht auszuschließen, die Ermittlungen der Polizei dauern diesbezüglich noch an. Einige Roller wurden zwischenzeitlich, teils erheblich beschädigt, wieder aufgefunden und an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Rastatt unter der Telefonnummer 07222/761-0 in Verbindung zu setzen.

