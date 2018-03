Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Mit Marihuana am Bahnhof

Rastatt - Mit Marihuana am Bahnhof

Rastatt - Sichtlich aus dem Weg gehen wollte am Donnerstagabend ein 21-Jähriger einer Fußstreife des Polizeireviers Rastatt. Diese traf gegen 23:20 Uhr am Bahnhof auf den Mann. Der Grund war bei der anschließenden Kontrolle in dessen Hand schnell gefunden: Ein Tütchen mit mehreren Gramm Marihuana hatten bei ihm für den erhöhten Puls gesorgt. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

/rs

