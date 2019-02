Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Mofaprüfbescheinigung ...

Rastatt - Mofaprüfbescheinigung reicht nicht aus

Rastatt - Dass eine Mofaprüfbescheinigung für die Benutzung eines bis zu 45 Kilometer in der Stunde schnellen Rollers nicht ausreichend ist, musste ein 16-Jähriger bei einer Polizeikontrolle am Donnerstagabend in der Vogesenstraße erfahren. Dort hatten die Beamten des Polizeireviers Rastatt den Jugendlichen kurz vor 18 Uhr einer genaueren Überprüfung unterzogen. Den für das Gefährt erforderlichen Führerschein der Klasse "AM" konnte der junge Mann nicht vorweisen, weshalb ihn nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet. /wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/