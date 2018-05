Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt, Ottersdorf - Suchaktion an ...

Rastatt, Ottersdorf - Suchaktion an Baggersee / Zeugen gesucht

Rastatt - Das Auffinden von zurückgelassen Kleidungsstücken am Ufer des Baggersees Ottersdorf führte am Dienstagabend zu einer Suchaktion, bei der auch Taucher und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen. Der Polizei wurde gegen 17:30 Uhr mitgeteilt, dass sich seit Sonntag das Handtuch und ein T-Shirt eines unbekannten Schwimmers am Ufer des Sees befinden, sich jedoch keine Person oder Fahrzeuge in der Nähe befinden sollen. Die Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Mann am Sonntag dort schwimmend und an dem Platz liegend gesehen wurde. Aufgrund dieser Meldung wurde der See durch das DLRG mit mehreren Booten, Sonar und Tauchern abgesucht. Die Polizei konnte die Maßnahmen mit einem Hubschrauber aus der Luft unterstützen. Kurz vor 22 Uhr musste die Suche schließlich abgebrochen werden, ohne dass die Person gefunden wurde. Am heutigen Mittwoch werden weitere Maßnahmen mit Polizeitauchern geprüft. Der unbekannte Schwimmer wurde als etwa 20-25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und mit braunen Haaren beschrieben. Am Ufer wurden sein roséfarbenes Handtuch und ein schwarzes T-Shirt aufgefunden. Personen die Hinweise zu dem unbekannten Schwimmer geben können oder der Vermisste selbst werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/