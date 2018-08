Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt, Ottersdorf - Vollbrand ...

Rastatt, Ottersdorf - Vollbrand eines Dachstuhles

Rastatt, Ottersdorf - Zum Brand eines Wohnhauses kam es am Donnerstagmorgen in der Oststraße. Gegen 4:55 Uhr erreichten die Leitstellen entsprechende Notrufe, woraufhin Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatzort ausrückten. Aus bislang noch unklarer Ursache geriet offenbar der Dachstuhl des Hauses in Brand, was die Unbewohnbarkeit des Gebäudes und einen Sachschaden von schätzungsweisen 150.000 Euro zur Folge hatte. Eine Bewohnerin des Hauses konnte dieses unverletzt und selbstständig verlassen. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner mittels Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Aktuell ist diese Vorsichtsmaßnahme nicht mehr notwendig. Durch den Brand kam es zu einem Stromausfall im betroffenen Gebiet. Die zuständigen Stromversorger arbeiten zurzeit an dem Problem. Momentan sind letzte Löscharbeitender der rund 60 Wehrleute der Feuerwehren Rastatt, Ottersdorf und Plittersdorf im Gange.

/rs

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/