Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Radfahrerin nach Unfall ...

Rastatt - Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Rastatt - Eine 11 Jahre alte Radfahrerin hat sich bei einem Unfall am heutigen Nachmittag in der Lützowerstraße schwere Verletzungen zugezogen. Die Schülerin war mit ihrem Velo auf einem Radweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs und wurde hierbei von einem nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegenden Fiat eines 60-Jährigen erfasst. Das Mädchen wurde nach einer notärztlichen Erstbehandlung ins Klinikum Rastatt gebracht. Der Autofahrer zog sich leichte Blessuren zu. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. /pb

