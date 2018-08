Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Unfall bemerkt, trotzdem ...

Rastatt - Unfall bemerkt, trotzdem geflüchtet / Zeugen gesucht

Rastatt - Weil ein im Anschluss flüchtiger Autofahrer verbotenerweise nach links aus einem Tankstellengelände in der Kehler Straße in Richtung Iffezheim abbog, kam es am Mittwochnachmittag in Rastatt zu einem Verkehrsunfall. Das unfallverursachende Fahrzeug bog gegen 15:45 Uhr trotz durchgezogener Linie und von rechts herannahenden und bevorrechtigten Fahrzeugen nach links ab. Ein 50 Jahre alter Toyota-Fahrer und ein nachfolgender 19-jähriger Golf-Lenker konnten noch rechtzeitig abbremsen. Dem 20 Jahre alten Fahrer eines Lkw gelang es allerdings nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und schob die beiden vor ihm befindlichen Fahrzeuge aufeinander. Der aus dem Tankstellegelände herausfahrende Autofahrer, der den Unfall offenbar bemerkt hatte, suchte im Anschluss das Weite. Zurück ließ er einen Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nun auf der Suche nach Zeugen, und bitten unter der Telefonnummer 07222 761-0 um Hinweise zum Unfallablauf oder dem Unfallflüchtigen.

/rs

