Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Unfallflucht

Rastatt - Unfallflucht

Rastatt - Am Mittwoch, im Laufe des Tages, stand in der Straße "Am Grün" ein schwarzer Pkw Peugeot ordnungsgemäß geparkt. Als die Besitzerin Abends zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass dieser beschädigt war. Ein unbekannter Fahrzeugführer war beim Ein- oder Ausparken gegen die Fahrerseite des Peugeot gefahren und hatte einen Schaden in Höhe von 1000 EUR verursacht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Baden-Baden, Telefon 07221/6800, in Verbindung zu setzen.

/Him

