Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Unter Drogeneinfluss am ...

Rastatt - Unter Drogeneinfluss am Steuer?

Rastatt - Beamte des Polizeireviers Rastatt mussten am Montagabend die Ausfahrt eines 35-Jährigen in der Kehler Straße beenden. Der Mittdreißiger wurde kurz vor 23 Uhr mit Anzeichen eines vorausgegangenen Drogenkonsums am Steuer seines Wagens ertappt. Nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe drohen nun neben Ordnungswidrigkeitenanzeige und Fahrverbot auch strafrechtliche Konsequenzen - im Auto des Mannes wurde ein zum Schlagstock umfunktioniertes Starkstromkabel entdeckt.

/pb

