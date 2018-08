Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Verbrannte Essensreste

Rastatt - Verbrannte Essensreste

Rastatt - Das Auslösen eines Rauchmelders hat einen Wohnungsinhaber eines Anwesens in der Baumeisterstraße am Donnerstagvormittag möglicherweise vor einem größeren Schaden bewahrt. Der Bewohner hatte kurz nach 11.30 Uhr einen Kochtopf auf der offensichtlich noch eingeschalteten Herdplatte zurückgelassen, was eine Rauchentwicklung zur Folge hatte. Herbeigerufen Wehrleute aus Rastatt mussten allerdings nicht eingreifen. Außer der gewaltsam geöffneten Wohnungstür, weil niemand in der Wohnung anzutreffen war, ist kein Schaden entstanden.

