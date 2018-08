Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Während der Arbeit ...

Rastatt - Während der Arbeit zugeschlagen

Rastatt - Zu einer Auseinandersetzung zwischen Arbeitskollegen kam es am Dienstagnachmittag in einem Betrieb in der Mercedesstraße, in dessen Verlauf ein 25 Jahre alter Mann verletzt wurde. Gegen 13:50 Uhr kam es zwischen ihm und einem 26 Jahre alten Kollegen zu einem Streit, bei dem der Ältere dem Mittzwanziger einen Faustschlag versetzte. Nach einem weiteren Schlagabtausch soll der Rivale seinem jüngeren Gegenüber auch Fußtritte versetzte haben. Neben leichten Verletzungen hat der 25-Jährige auch Schäden an seiner Brille zu beklagen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/