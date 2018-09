Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Wohnungsbrand

Rastatt - Wohnungsbrand

Rastatt - Am Sonntagabend, 20:30 Uhr, teilten mehrere Anwohner über Notruf einen Wohnungsbrand in der Kaiserstraße mit. Von der Feuerwehr und den Rettungsdiensten wurden vier Personen aus dem Gebäude evakuiert, einige Bewohner hatten das Haus schon von selbst verlassen. Im dritten Obergeschoß rauchte es aus einer Wohnung, die von der Feuerwehr geöffnet werden musste. Die 85-jährige Wohnungsinhaberin wurde von der Feuerwehr schwer verletzt aufgefunden und geborgen. Sie hatte sich Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung zugezogen, weshalb sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Diesbezüglich können, wie auch zur Schadenshöhe, noch keine Angaben gemacht werden. Nach den Löscharbeiten konnten alle anderen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

