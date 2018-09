Polizeipräsidium Offenburg / Rastatt - Zeugen nach waghalsigem ...

Rastatt - Zeugen nach waghalsigem Überholmanöver gesucht

Rastatt - Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nach der mutmaßlich gefährlichen Fahrt eines BMW-Lenkers am Samstagabend auf der Suche nach weiteren Zeugen. Eine Autofahrerin hatte sich besorgt an die Polizei gewandt, da sie nach eigenen Angaben durch die Fahrweise des 3er BMW mit Rastatter Kennzeichen zwischen 19.55 Uhr und etwa 20 Uhr auf der Karlsruher Straße, dem Berliner Ring und auch `Im Steingerüst´ gefährdet worden sei. Hierbei habe der BMW nicht nur rechts überholt, sondern sei dem Mercedes der Frau auch extrem dicht aufgefahren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. /pb

