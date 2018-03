Polizeipräsidium Offenburg / Renchen, A 5 - Zwei Verletzte und ...

Renchen, A 5 - Zwei Verletzte und 20.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Renchen, A 5 - Ein 47 Jahre alter Autofahrer ist heute Morgen kurz nach 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Achern und Appenweier aus noch unklarer Ursache auf den Opel eines 54-Jährigen aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls gerieten beide Autos ins Schleudern. Während der Wagen des Mittfünfzigers auf der mittleren Fahrspur zu Stillstand kam, überschlug sich der Unfallverursacher mit seinem Opel und rutschte danach auf den Standstreifen. Dort gelang es dem Mann, sein schwer in Mitleidenschaft gezogenes Auto noch vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Feuerwehren aus Achern und Offenburg zu verlassen. Beide Autofahrer wurden nach einer ersten notärztlichen Behandlung zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Autos dürften Schäden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro entstanden sein. Bis zum Abschluss der Aufräum- und Bergungsarbeiten mussten zwei Fahrspuren in Richtung Norden bis kurz nach 8 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise bis hinter die Autobahnanschlussstelle Appenweier.

/pb

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/