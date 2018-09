Polizeipräsidium Offenburg / Renchen - Brachial aufgehebelt

Renchen - Brachial aufgehebelt

Renchen - Unbekannte gelangten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbemerkt in das Innere einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße. Indem die ungebetenen Besucher die Schiebetür des Ladens gewaltsam aufgehebelt hatten, durchsuchten sie hier mehrere Schränke und versuchten ersten Erkenntnissen nach auch, einen Tresor zu öffnen. Nach aktuellem Sachstand machten sie sich anschließend ohne Beute aus dem Staub. Die Beamten der Kriminaltechnik Offenburg und des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/