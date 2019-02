Polizeipräsidium Offenburg / Rheinau - Arbeitsunfall in Rheinau

Rheinau - Arbeitsunfall in Rheinau

Rheinau - Zu einem Notarzteinsatz kam es am Dienstagabend in einem Betrieb in Rheinau. Dort hatte sich gegen 21.00 Uhr ein Arbeiter mit einem Drucklufttacker am Daumen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist von einem Eigenverschulden auszugehen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

/ag

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/