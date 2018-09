Polizeipräsidium Offenburg / Rheinau-Freistett, Frontalzusammenstoß

Rheinau-Freistett, Frontalzusammenstoß

Rheinau - Gegen 20 Uhr ereignete sich auf der L 87 von Freistett in Richtung BAB A 5 ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Pkw. Ein Pkw-Fahrer, von Frankreich kommend, wollte mutmaßlich von der L 87 nach links in die Maiwaldstraße abbiegen und übersah hierbei einen Pkw im Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wobei der in Richtung Grenze fahrende Pkw noch gegen einen dem mutmaßlichen Unfallverursacher nachfolgenden Pkw schleuderte. Nach jetziger Kenntnis wurden zwei Personen schwer- und zwei Personen leicht verletzt vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Kliniken eingeliefert. Die beteiligten Pkw wurden total beschädigt. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg sind vor Ort und haben die Ermittlungen übernommen. Aktuell ist die L 87 voll gesperrt. /Him

