Polizeipräsidium Offenburg / Rheinau, Freistett - Handfester Disput

Rheinau, Freistett - Handfester Disput

Rheinau, Freistett - Der handfeste Streit zwischen zwei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße "Am Viehgrund" rief im Verlauf des Montagabends die Einsatzkräfte des Polizeireviers Kehl sowie des Rettungsdienstes auf den Plan. Ersten Ermittlungen nach sei ein 21 Jahre alter Mann gegen 22 Uhr mit einem 26-jährigen Mitbewohner in Streit geraden. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der jünger der beiden Kontrahenten mit einem Stein geschlagen worden sein. Dieser wurde durch die Helfer des Rettungsdienstes zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

/ya

