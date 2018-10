Polizeipräsidium Offenburg / Rheinau, Freistett - Zeugen nach ...

Rheinau, Freistett - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rheinau, Freistett - Nach einer Unfallflucht am Dienstagmorgen in der Kronenstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 6:15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Kronenstraße und kollidierte dort mit einem vor dem Anwesen Hausnummer 46 am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel. Unbekümmert fuhr der Unbekannte weiter und ließ einen Sachschaden von etwa 300 Euro zurück. Am Opel wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Die Beamten des Polizeipostens Rheinau haben die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07844/91149-0 um sachdienliche Hinweise.

/lw

