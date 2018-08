Polizeipräsidium Offenburg / Rheinau, Holzhausen - Mit Motorrad ...

Rheinau, Holzhausen - Mit Motorrad kollidiert

Rheinau - Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr an der Kreuzung der Kreisstraßen 5317 und 5374, nördlich von Rheinau-Holzhausen. Die Fahrerin eines Opel, welche aus Richtung Hohbühn kommend unterwegs war, missachtete nach bisherigen Ermittlungen die Vorfahrt eines aus Richtung Holzhausen kommenden Motorradfahrers. Durch den Zusammenstoß wurde dieser schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in das Offenburger Klinikum gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt die mutmaßliche Unfallverursacherin einen Schock und wurde vorsorglich ebenfalls in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

/rs

