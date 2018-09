Polizeipräsidium Offenburg / Rheinau-Linx - Gullydeckel entfernt ...

Rheinau-Linx - Gullydeckel entfernt und BMW beschädigt, Zeugen gesucht

Rheinau-Linx - Nachdem ein Unbekannter am Dienstagabend einen Gullydeckel in der Bruckenfeldstraße entfernt hatte und somit im Anschluss ein Fahrzeug beschädigt wurde, sind die Beamten des Polizeipostens Rheinau nun auf der Suche nach Zeugen. Gegen 22:20 Uhr hatte ein BMW-Fahrer die fehlende Abdeckung im Bereich der Bushaltestelle / Holerstraße wohl aufgrund der Dunkelheit nicht gesehen. Beim Einparken am Fahrbahnrand durchfuhr der Mann den offenen Schacht und beschädigte dadurch sein Fahrzeug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Rheinau unter der Telefonnummer 07844 91149-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

