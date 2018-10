Polizeipräsidium Offenburg / Rheinau - Tasche aus Fahrzeug entwendet

Rheinau - Tasche aus Fahrzeug entwendet

Rheinau - Ein bislang Unbekannter machte sich am Sonntagnachmittag an einem am Parkstreifen an der 'EDF-Straße' in Höhe des Honauer Baggersees abgestellten Fahrzeug zu schaffen. Nachdem der Langfinger die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen hatte, machte er sich mit einer aus dem Wagen entwendeten Tasche mit Ausweisdokumenten und Scheckkarten aus dem Staub. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf circa 500 Euro. Ob dieser Vorfall mit den Geschehnissen im Bereich Rheinmünster in Zusammenhang zu bringen ist, wird geprüft. Auch dort wurden jeweils die Scheiben der abgestellten Autos eingeschlagen.

/lw

