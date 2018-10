Polizeipräsidium Offenburg / Rheinmünster, L75 - Fahrradfahrer ...

Rheinmünster, L75 - Fahrradfahrer leicht verletzt

Rheinmünster - Leichte Verletzungen eines Radfahrers waren das Resultat eines Verkehrsunfalles am Donnerstagmorgen in der Rastatter Straße. Eine 81-jährige Skoda- Lenkerin befuhr gegen 11 Uhr die Rastatter Straße (L75) in Richtung Rheinmünster-Söllingen und wollte in den nahenden Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah die Seniorin einen vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Fahrradfahrer. Durch die Kollision kam der Radler zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand am Rad und Auto ein Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro.

/lw

