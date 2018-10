Polizeipräsidium Offenburg / Rheinmünster - Polizei sucht Zeugen ...

Rheinmünster - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Rheinmünster - Die Beamten des Polizeipostens Lichtenau ermitteln seit Dienstmorgen wegen einer Unfallflucht in der Industriestraße. Dort wurde gegen 10.45 Uhr von Zeugen beobachtet, wie der Fahrer eines weißen Sattelzugs beim Wenden an der Einmündung 'Im Grün' gegen eine Gartenmauer stieß und diese über eine Länge von acht bis zehn Metern umgerissen hat. Obwohl sich etliche Mauerbruchstücke über den Gehweg verteilten, fuhr der mit einer schwarzen oder dunklen Aufschrift versehene Brummi einfach weiter und hinterließ einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zum Sattelzug und/oder zu dessen Fahrer werden unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 an die Beamten des Polizeireviers Bühl erbeten.

/wo

