Polizeipräsidium Offenburg / Rheinmünster, Söllingen - ...

Rheinmünster, Söllingen - Probefahrt ohne Führerschein

Rheinmünster - Ohne Führerschein und unberechtigt im Besitz des Kleinwagens wurde am Donnerstagnachmittag ein 18-Jähriger am Steuer eines Ford erwischt. Gegen 15:15 Uhr machte er mit dem nicht zugelassenen Fahrzeug Drift-Übungen auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Straße "Summersite Avenue C". Als er und sein Beifahrer die sich nähernde Polizei erkannten, stellten sie den Ford ab und flüchteten zu Fuß, um sich hinter einem anderen Fahrzeug zu verstecken. Nachdem dies jedoch erfolglos verlief, gab er gegenüber den Beamten zu verstehen, dass er lediglich das Auto testen wollte, da er Kaufinteresse hegte. Nun muss sich der Heranwachsende einem Strafverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verantworten.

