Polizeipräsidium Offenburg / Rheinmünster, Söllingen - Junge ...

Rheinmünster, Söllingen - Junge Autofahrerin nach Unfall schwer verletzt

Rheinmünster, Söllingen - Eine 18 Jahre alte Autofahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am heutigen Vormittag auf der L 75 schwere Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war mit ihrem Opel gegen 8 Uhr von der K 3733 in Richtung Hügelsheim abgebogen und hatte hierbei den in Richtung Lichtenau fahrenden Renault einer 43-Jährigen übersehen. Durch die Kollision zogen sich der Beifahrer der Unfallverursacherin und der Renault-Lenker leichte Blessuren zu. Die 18-jährige Opel-Fahrerin musste nach einer notärztlichen Erstversorgung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die an den beiden Autos entstandene Sachschäden dürften etwa 15.000 Euro betragen. /pb

