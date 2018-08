Polizeipräsidium Offenburg / Rheinmünster, Stollhofen - ...

Rheinmünster, Stollhofen - Aufgebockt zurückgelassen

Rheinmünster - Auf vier Holzscheiten ließen Unbekannte einen Audi in der Straße "Am Campingpark" in den frühen Dienstagmorgenstunden zurück und verursachten so einen Diebstahlsschaden von etwa 3.000 Euro. Die vier Kompletträder wurden zwischen Mitternacht und 8:30 Uhr am Morgen an dem A4 Avant entwendet. Die Beamten des Polizeipostens Lichtenau haben die Ermittlungen zu den unbekannten Langfingern aufgenommen.

/rs

