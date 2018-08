Polizeipräsidium Offenburg / Rheinmünster - Tief gestürzt

Rheinmünster - Tief gestürzt

Rheinmünster - Ein 65 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagmittag bei Dacharbeiten schwere Verletzungen zugezogen. Er war kurz vor 16 Uhr aus noch nicht geklärter Ursache vom Dach eines Anwesens im Fliederweg rund drei Meter in die Tiefe gestürzt und musste anschließend mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Karlsruhe geflogen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

