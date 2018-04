Polizeipräsidium Offenburg / Rheinmünster - Zwei Leichtverletzte ...

Rheinmünster - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Rheinmünster - Zwei leichtverletzte Autofahrer und rund 25.000 Euro Sachschaden sind nach einem Verkehrsunfall auf der L 75 an der Einmündung zur Dieter-Rückle-Straße am heutigen Morgen zu beklagen. Ein 24 Jahre alter BMW-Lenker war gegen 6.41 Uhr beim Linksabbiegen in Richtung des Flugplatzes mit einem aus Richtung Söllingen herannahenden BMW eines 27-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge neben die Straße geschleudert. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützt. Beide Autofahrer wurden nach einer medizinischen Erstversorgung zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. /pb

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/