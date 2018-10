Polizeipräsidium Offenburg / Ringsheim, A 5 - Aufeinander geschoben

Ringsheim, A 5 - Aufeinander geschoben

Ringsheim - Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen am Sonntagmorgen auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Rust zu einem Auffahrunfall geführt haben. Ein 22 Jahre alter Peugeot-Fahrer ist hierbei gegen 9 Uhr in das Heck eines in Schrittgeschwindigkeit vorausfahrenden Audi gekracht und hat den A3 auf zwei weitere davor befindliche Autos geschoben. Eine 40 Jahre alte Frau trug hierbei leichte Verletzungen davon. Der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

