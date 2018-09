Polizeipräsidium Offenburg / Ringsheim, A5 - Unfall nach ...

Ringsheim, A5 - Unfall nach Fahrstreifenwechsel

Ringsheim, A5 - Ein leicht verletzter Autofahrer und ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles am Mittwochmittag auf der A5. Ein 24-jähriger Lastwagenfahrer war gegen 14.30 Uhr in südliche Richtung unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Rust im Zuge eines Fahrstreifenwechsels mit dem Polo eines 54-Jährigen kollidierte. Letzterer musste zur Versorgung seiner Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

