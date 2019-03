Polizeipräsidium Offenburg / Ringsheim - Anhänger als ...

Ringsheim - Anhänger als Verkehrshindernis

Ringsheim - Bislang unbekannte Personen haben am vergangenen Sonntagabend auf einem Wirtschaftsweg, welcher in der südlichen Verlängerung der Oberfeldstraße verläuft, einen landwirtschaftlichen Anhänger quer über die gesamte Wegbreite abgestellt. Der unbeleuchtete Pritschenanhänger wurde von seinem ordnungsgemäßen Standplatz an einer dortigen Feldscheune von den Unbekannten auf den Weg befördert. Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer bemerkte das gefährliche Verkehrshindernis und verständigte den Eigentümer. Dieser konnte seinen Anhänger wieder beiseite stellen, bevor Schlimmeres passieren konnte. Die Beamten des Polizeiposten Rust haben die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 07822/448610 zu melden. /al

