Polizeipräsidium Offenburg / Ringsheim - Schlangenlinien

Ringsheim - Schlangenlinien

Ringsheim - Weil die Lenkerin eines Daimler laut Zeugenangaben in Schlangenlinien über die K5349 in Richtung Ringsheim unterwegs war, begaben sich die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg am Montagabend auf die Suche nach dem beschriebenen Wagen. Diesen konnten sie mitsamt Fahrerin gegen 23.10 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Herbolzheimer Straße antreffen und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp zwei Promille an. Nach Auswertung der im Anschluss erhobenen Blutprobe erwartet die Mittzwanzigerin eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /ma

