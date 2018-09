Polizeipräsidium Offenburg / Ringsheim - Unfallflucht

Ringsheim - Unfallflucht

Ringsheim - In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagvormittag wendete in der Herbolzheimer Straße, in der Einfahrt der dortigen Tankstelle, ein Lastzug. Dieser überfuhr hierbei einen Plattenbelag bei der dortigen Info-Tafel und streifte diese auch noch. Durch das Gewicht des Lastzuges brachen die Bodenplatten und die Info-Tafel wurde verbogen. Es entstand ein Schaden von 3000 EUR. Der Fahrer des Lastzuges entfernte sich unerlaubt mit seinem Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lahr, Telefon 07821/2770, in Verbindung zu setzen.

/Him

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/