Polizeipräsidium Offenburg / Rust - Arbeitsunfall

Rust - Arbeitsunfall

Rust - Aus noch unbekannter Ursache stürzte am heutigen Montag gegen 13:15 Uhr ein Arbeiter auf einer Baustelle in der Ritterstraße zu Boden und verletzte sich dabei. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fiel der Mann aus etwa 12 Metern Höhe zwischen dem offenbar ordnungsgemäß aufgestellten Gerüst und Gebäude in die Tiefe. Zur medizinischen Versorgung seiner Verletzungen wurde er durch einen Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeiposten Ettenheim.

/rs

