Polizeipräsidium Offenburg / Rust - Brand in Vergnügungspark -1. ...

Rust - Die Löscharbeiten in dem Vergnügungspark bei Rust sind zurzeit noch im Gange, das Feuer ist jedoch mittlerweile unter Kontrolle. Durch den Brand, der mit einer großen Rauchsäule von weit her zu sehen war, wurden der Niederländische Themenbereich, dessen Backstage-Bereich, sowie Teile des Skandinavischen Bereichs in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem Einsatz wurden nach momentanem Sachstand drei Feuerwehrangehörige leicht verletzt, unter anderem durch Rauchgasvergiftungen. Parkbesucher und -mitarbeiter wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Zur Schadenshöhe und dem örtlichen Ausmaß können momentan aufgrund der andauernden Löscharbeiten noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Im Einsatz befanden sich etwa 500 Einsatzkräfte, davon 250 Feuerwehrkräfte, 150 des Rettungsdienstes, 50 des THW und etwa 50 Einsatzkräfte der Polizei. Die Warnmeldung an die Bevölkerung konnte mittlerweile aufgehoben werden. Nach Angaben der Parkverantwortlichen soll der Vergnügungspark am Sonntag wieder geöffnet haben. Auch die Sendung "Immer wieder Sonntags" wird stattfinden. Durch die reibungslose Zusammenarbeit der verschiedenen Rettungskräfte und der Parkmitarbeiter, sowie des tadellosen Verhaltens der Parkbesucher gelang eine schnelle Räumung des Parks und der an diesem Tag bis zu 25.000 Besucher.

