Polizeipräsidium Offenburg / Rust, K 5349 - Drei Unfälle ...

Rust - Das Auftragsbuch der Beamten des Polizeipostens Rust war am Sonntagmorgen prall gefüllt. Ein Schwerverletzter, über 60.000 Euro Sachschaden und neun beteiligte Fahrzeuge waren das Resultat dreier Unfälle innerhalb von nur fünf Minuten. Zunächst prallte eine 45 Jahre alte Touran-Lenkerin in Höhe der Tullastraße in das Heck eines wegen eines Rückstaus anhaltenden Opel. Die 20-jährige Opel-Lenkerin wurde hierbei kurz vor 9 Uhr auf einen davor stehenden Passat geschoben, an dem nach bisherigen Feststellungen allerdings kein Schaden entstanden sein dürfte. Eine der 45-jährigen Touran-Fahrerin nachfolgende Golf-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte wiederum in das Heck des durch den Unfall abrupt zum Stehen gekommenen Touran. Alle Beteiligten blieben hierbei unverletzt. Wenige Minuten später und nur etwa 50 Meter von der vorherigen Unfallstelle entfernt, krachte ein 37 Jahre alter Ford-Lenker in den Opel eines 21-Jährigen. Der Insignia wurde hierbei zunächst mit der Beifahrerseite gegen einen Mazda geschoben und von dort in die Leitplanke abgewiesen. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Mazda der 19-Jährigen auch noch gegen einen stehenden BMW. Der 21-Jährige hat sich durch den Unfall Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rust unterstützen die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Drei Fahrzeuge mussten aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Teilweise bildete sich ein Rückstau bis zur Autobahnanschlussstelle Rust.

