Polizeipräsidium Offenburg / Rust - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rust - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rust - Nach einer Unfallflucht am Mittwoch zwischen 9 und 11.45 Uhr, sind die Beamten des Polizeipostens Rust auf der Suche nach Zeugen. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein aktuell noch unbekannter Fahrzeugführer den auf einer Baustelle in der Straße 'An der Runz' abgestellten braunen VW Touran und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am dem Auto entstand hierbei ein Schaden von ungefähr 3.000 Euro. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer: 07822 448610 mit den Beamten des Polizeiposten Rust Kontakt aufzunehmen.

/ms

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/