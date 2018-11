Polizeipräsidium Offenburg / Sasbach - Streit eskalierte

Sasbach - Streit eskalierte

Sasbach - Der Streit über die Sauberkeit innerhalb einer Gemeinschaftsunterkunft in der Hauptstraße mündete am Sonntagnachmittag in einer Körperverletzung. Kurz nach 13 Uhr warf währende des Disputs ein 28-Jähriger seinem 35-jährigen Kontrahenten eine Flasche an den Kopf und verletzte diesen dadurch. Im folgenden Gerangel musste der jüngere der beiden Streithähne wörtlich `Haare lassen´, die ihm sein Widersacher ausriss. Die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch sind nun mit der Aufarbeitung der Geschehnisse beschäftigt und haben hierzu ein Strafverfahren eingeleitet.

/rs

