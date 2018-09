Polizeipräsidium Offenburg / Sasbachwalden - Mit Mountainbike ...

Sasbachwalden - Mit Mountainbike gestürzt

Sasbachwalden - Die sportliche Betätigung eines 13-Jährigen endete am Sonntagmittag im Krankenhaus. Der Teenager war gegen 14.40 Uhr in Begleitung auf dem Mountainbike-Trail unterwegs, als er oberhalb des Breitenbrunnen, vermutlich aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Velo verlor und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus in Achern behandelt wurden. /ma

