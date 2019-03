Polizeipräsidium Offenburg / Schuttertal, Streitberg - Unfall ...

Schuttertal, Streitberg - Unfall mit Leichtverletztem

Schuttertal, Streitberg - Nach einem Zusammenprall zweier Autos am Montagmorgen an der Kreuzung am Streitberg sind ein Leichtverletzter und rund 5.000 Euro Sachschaden zu beklagen. Eine 21 Jahre alte Smart-Lenkerin wollte hierbei gegen 8 Uhr die L 103 in Richtung Emmendingen überqueren und kollidierte hierbei mit dem bevorrechtigten Opel eines 48-Jährigen. Der Opel-Fahrer trug leichte Verletzungen davon und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

/wo

