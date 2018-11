Polizeipräsidium Offenburg / Schutterwald - Pkw vs. Roller

Schutterwald - Pkw vs. Roller

Schutterwald - Ein 43-jähriger Opelfahrer war am Dienstagnachmittag auf der Bahnhofstraße unterwegs, als er die Hauptstraße kreuzen wollte. Kurz nach dem Einfahren des Mittvierzigers prallte von rechts kommend eine Rollerfahrerin in den Kleinwagen des Mannes und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sich die 73-jährige und musste ins Krankenhaus gebracht werden, bei ihr wurde zudem Atemalkohol festgestellt und eine Blutprobe angeordnet. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Fahrerin des Kleinkraftrades droht eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /sp

